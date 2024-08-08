Accordo tra Fiorentina e Reims per Richardson, 10 milioni e visite mediche dopo le olimpiadi
La Fiorentina è vicina a chiudere finalmente per il primo colpo a centrocampo. Il marocchino Richardson vicino alla chiusura
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 14:22
La Fiorentina è ad un passo dal primo rinforzo a centrocampo. Vicino il centrocampista del Reims, classe 2002, Amir Richardson, impegnato con la nazionale marocchina alle olimpiadi. Si tratta di un'operazione da 10 milioni di euro con il calciatore che arriverebbe a Firenze per le visite mediche dopo aver finito la competizione con la sua nazionale.
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