TMW, Fiorentina continua a lavorare per Gudmundsson. Contatti in corso col Genoa, cresce la fiducia

La Fiorentina continua a lavorare con grande fiducia alla possibilità di acquistare finalmente Albert Gudmundsson (27 anni) dal Genoa dopo mesi di vero e proprio corteggiamento a distanza. Proseguono...

La Fiorentina continua a lavorare con grande fiducia alla possibilità di acquistare finalmente Albert Gudmundsson (27 anni) dal Genoa dopo mesi di vero e proprio corteggiamento a distanza. Proseguono i contatti tra le società, riattivati già con una certa decisione dalla mattinata. La fiducia per la luce verde si fa crescente.

La società in maglia viola lo corteggia con insistenza ormai dallo scorso mercato di gennaio e sta spingendo per superare le resistenze montate in casa rossoblù nel corso delle ultime ore. La preoccupazione del Grifone, infatti, è quella di andare a indebolirsi troppo cedendo nella stessa sessione i due punti di riferimento in attacco della scorsa annata, quella del ritorno in Serie A. In particolare mister Gilardino ha chiesto ai suoi dirigenti di privarsi solo di uno tra Retegui e Gudmundsson, ma come vi avevamo raccontato già ieri sera, la pista resta viva.

E le prossime ore saranno a questo punto realmente decisive, o quantomeno molto importanti, per capire quale direzione prenderanno i discorsi in atto. La Fiorentina lavora al prestito con obbligo di riscatto condizionato per un totale di 25 milioni di euro e oggi è attesa una risposta da parte del Genoa all'ultimo rilancio. Da parte sua comunque l'islandese vuole la Fiorentina e ha intenzione di fare tutto quanto in suo potere per riuscire ad andarci, le strade di Gud e della Fiorentina sembrano destinate ad incrociarsi. È solo casomai una questione di tempo. A scriverlo è TMW.

DALLA FRANCIA, ACCORDO TRA FIORENTINA E REIMS PER RICHARDSON: 10 MILIONI E 10% SULLA RIVENDITA

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