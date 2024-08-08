Dalla Francia, accordo tra Fiorentina e Reims per Richardson: 10 milioni e 10% sulla rivendita

La Fiorentina piomba Amir Richardson. Secondo quanto riferisce il portale francese leparisien.fr, i viola hanno raggiunto un accordo con il Reims per prelevare il centrocampista sulla base di 10 milio...

La Fiorentina piomba Amir Richardson. Secondo quanto riferisce il portale francese leparisien.fr, i viola hanno raggiunto un accordo con il Reims per prelevare il centrocampista sulla base di 10 milioni di euro e il 10% sulla rivendita. Adesso manca solo l'intesa con il 22enne che è impegnato con il suo Marocco alle Olimpiadi e che oggi si giocherà la medaglia di bronzo con il Marocco contro l'Egitto .

PEDULLÀ: “DE GEA AI DETTAGLI. AVANZA RICHARDSON DEL REIMS PER IL CENTROCAMPO DELLA FIORENTINA”

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