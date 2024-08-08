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Pedullà: "De Gea ai dettagli. Avanza Richardson del Reims per il centrocampo della Fiorentina"

Arrivano novità importanti sul mercato della Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il club viola è ai dettagli per David De Gea. Novità anche per quanto riguard...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 13:30
Pedullà: "De Gea ai dettagli. Avanza Richardson del Reims per il centrocampo della Fiorentina" -
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Arrivano novità importanti sul mercato della Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il club viola è ai dettagli per David De Gea. Novità anche per quanto riguarda il centrocampo, dove avanza al candidatura di Amir Richardson, centrocampista in forza del Reims e impegnato alle Olimpiadi di Parigi con il Marocco (oggi in campo alle 17 per la medaglia di bronzo contro l'Egitto).

DI MARZIO: “DIALOGHI IN CORSO TRA FIORENTINA E DE GEA. DOVREBBE FIRMARE UN CONTRATTO DI UN ANNO CON OPZIONE”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-dialoghi-in-corso-tra-fiorentina-e-de-gea-dovrebbe-firmare-un-contratto-di-un-anno-con-opzione/263445/

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