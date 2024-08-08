Di Marzio: "Dialoghi in corso tra Fiorentina e De Gea. Dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione"

Sta andando avanti la trattativa tra la Fiorentina e il portiere David De Gea. Tra le parti sono in corso dialoghi concreti e il portiere spagnolo dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione...

Sta andando avanti la trattativa tra la Fiorentina e il portiere David De Gea. Tra le parti sono in corso dialoghi concreti e il portiere spagnolo dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. Dopo essersi svincolato lo scorso anno dal Manchester United, David De Gea è senza squadra da una stagione. Ora, però, il portiere spagnolo è pronto a tornare in campo e la Fiorentina sta lavorando per portarlo in Serie A. Tra le parti sono in corso contatti concreti e il classe 1990 dovrebbe firmare un contratto da una stagione con opzione per un altro anno. Nel frattempo, il Monza guarda interessato alla trattativa. Il club brianzolo è infatti pronto a prelevare dalla Fiorentina Terracciano, che dirà addio ai viola quando arriverà il nuovo portiere. A scriverlo è Gianluca Di Marzio.

TMW: “GUDMUNDSSON VUOLE LA FIORENTINA E FARÀ DI TUTTO PER ANDARCI, OGGI CONTATTI CON IL GENOA”

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