Gazzetta: "La Fiorentina ha chiuso per Richardson. Da limare solo gli ultimi dettagli con il ragazzo"

La Fiorentina ha chiuso anche per Amir Richardson. La viola ha l'accordo con il Reims per 10 milioni, e mancano solo i dettagli da limare con il ragazzo, poi sbarcherà a Firenze. Altro colpo di mercat...

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2024 08:12

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