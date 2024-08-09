Nazione: "La Fiorentina ha avuto garanzie sul fisico di De Gea. Ha voluto fortemente l'Italia"

De Gea è il nuovo portiere della Fiorentina, oggi le visite mediche

La Fiorentina ha il suo nuovo portiere, è David De Gea. L'ex Manchester United arriverà oggi a Firenze per le visite mediche. Il club viola ha ricevuto garanzie sulle condizioni fisiche del ragazzo. Era stato proposto anche al Genoa, ma i costi erano eccessivi per il grifone. De Gea percepirà un milione più bonus il primo anno, mentre in caso di rinnovo automatico il secondo anno lo stipendio salirà a 2 milioni. Il portiere ha voluto fortemente questa esperienza in Italia dopo quelle in Spagna e Inghilterra. Lo scrive La Nazione.

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