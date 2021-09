Fiorentina Women’s ultima con zero punti, Panico: “La società crede in noi. abbiamo obiettivi”

“È stato un inizio difficile. Abbiamo analizzato ogni gara e lavorato molto intensamente in questi giorni e sappiamo dove migliorare e dove crescere”. Esordisce così l’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio dove entrambe le squadre cercheranno i primi punti in campionato: “La dirigenza è con noi in maniera quotidiana, vede il nostro lavoro e il nostro impegno. È consapevole di quello che stiamo facendo e degli obiettivi che abbiamo a lungo periodo. Contro la Lazio sarà un match insidioso. Siamo pronte a vendere l’anima per raggiungere la vittoria, mi aspetto una partita combattuta e nessuno mollerò un centimetro. – conclude l’allenatrice come si legge sul profilo Instagram del club – La squadra deve lottare su ogni pallone, ci vuole fiducia ed entusiasmo. Devono credere nei loro mezzi e nelle loro potenzialità, i risultati verranno da sé”. Lo riporta TMW

