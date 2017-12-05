Panico: "La Fiorentina Women's può ancora dire la sua nella corsa scudetto, venerdì vietato sbagliare"

Patrizia Panico, ex calciatrice della Fiorentina ed oggi allenatrice della nazionale femminile under 16, ha rilasciato alcune dichiarazioni disponibili sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport...

Patrizia Panico, ex calciatrice della Fiorentina ed oggi allenatrice della nazionale femminile under 16, ha rilasciato alcune dichiarazioni disponibili sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport:"Scudetto? Credo che la Fiorentina possa ancora dire qualcosa, venerdì sera ci sarà l’anticipo con la Juve e capiremo meglio la situazione della corsa scudetto".

Prosegue sempre sul big match di venerdì: "Sfida Juve-Fiorentina? La Fiorentina ha delle giocatrici che potrebbero dar fastidio ad una difesa così solida. E poi la Fiorentina è all’ultima chiamata per potersi rilanciare in campionato".