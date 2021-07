Tortelli: “Vogliamo riscattare la stagione passata. Fiorentini fondamentali: sono il dodicesimo uomo”

Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale Viola. Ecco le sue parole:

“Riparte una nuova stagione e penso che, come negli anni passati, avremo sempre grande supporto della città e dei tifosi, che anche nei momenti bui ci hanno sempre mostrato il loro supporto. Il loro sostegno continuerà ad esserci e magari aumenterà col tempo, se riusciremo ad avere i tifosi nelle prossime partite”.

STAGIONE PASSATA “L’anno scorso è stato un anno difficile, perciò il rinnovo per me è stato particolarmente sentito e difficile. Però penso ci siano i presupposti giusti per ricominciare a far bene e riportare la città ai livelli che merita. Spero di ritrovare entusiasmo per ritornare a sorridere e a vincere”.

PANICO “Quando Patrizia giocava nella Fiorentina ero una bambina. L’ho sempre vista con ammirazione come calciatrice e persona, mi ha sempre colpito la sua grinta che credo abbia ancora da allenatrice”.

SQUADRA “Nuova con tante giocatrici nuove, soprattutto italiane. C’è grande entusiasmo e voglia di far bene da parte di tutte, penso sia un inizio sicuramente promettente. Il calcio femminile sta crescendo, penso sia giusto che intorno ad esso crescano le strutture intorno ad esso. Su questo rispetto all’anno scorso sono stati fatti tanti passi avanti, abbiamo la fortuna di poter usare il centro sportivo Astori, è un punto che ci aiuterà a fare meglio e ci ‘traghetterà’ verso il futuro Viola Park”.

PROSSIMA STAGIONE “Sarà una stagione molto dura, perché il campionato diminuirà di squadre e tutte le squadre si stanno rinforzando quindi c’è sempre più competizione. Bisognerà impegnarsi tanto per arrivare dove vogliamo arrivare. Ognuna di noi vuole riscattarsi per l’anno non fantastico. Le favorite rimarranno Juventus e Milan, noi daremo il massimo”.

RITORNO DEI TIFOSI “Sarà molto importante. A Firenze il tifo è sempre molto presente, è sempre il 12° uomo in campo, sembra una frase banale ma è così. Abbiamo sofferto tanto della loro assenza, speriamo di poterli avere di nuovo vicini”.

ASPETTATIVE “Dalla Fiorentina di quest’anno vorrei che ognuna di noi riuscisse a dare il proprio meglio, sentendosi libera di fare ciò che ognuno ama fare e ciò che sa fare meglio”.

