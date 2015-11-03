Notizie Tortelli Fiorentina

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Tortelli: "Vogliamo riscattare la stagione passata. Fiorentini fondamentali: sono il dodicesimo uomo"

25 luglio 2021 07:57

Ufficiale, Fiorentina Femminile, Tortelli e Schroffenegger hanno rinnovato fino al 2023

03 luglio 2021 12:54

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