Notizie Tortelli Fiorentina

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Tortelli: "Vogliamo riscattare la stagione passata. Fiorentini fondamentali: sono il dodicesimo uomo"
25 luglio 2021 07:57
Ufficiale, Fiorentina Femminile, Tortelli e Schroffenegger hanno rinnovato fino al 2023
03 luglio 2021 12:54
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2021
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