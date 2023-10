Il Tirreno oggi parla dei progressi della squadra femminile della Fiorentina. La squadra de De la Fuente è alla quarta vittoria consecutiva. La Viola con la vittoria di ieri ha mandato un messaggio forte e chiaro alle dirette avversarie, in particolare alla Juventus e alla Roma. De La Fuente, oggi ha concesso un giorno di riposo alle sue ragazze. Da domani però tutte subito in campo, dato che il prossimo impegno è contro la Juventus e, come risaputo, non è mai una partita come le altre.

