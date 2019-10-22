Ganz, calcio femminile: "Fiorentina e Juventus sono le 2 squadre da battere"

Il noto ex calciatore ed oggi allenatore del Milan femminile Maurizio Ganz ha parlato della lotta al vertice nel Campionato femminile.

Su Radio Rai, A Radio Anch’io lo Sport, è intervenuto l'allenatore del Milan femminile Maurizio Ganz (fin qui 4 vittorie su 4 partite disputate) che ha parlato della lotta al vertice del campionato femminile:

"Il livello della Serie A si è alzato quest’anno, tutte le squadre si sono rinforzate. Noi siamo partiti bene, ma sappiamo che Fiorentina e Juventus sono le squadre da battere e che noi come la Roma stiamo lavorando per colmare il gap".