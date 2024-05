La Fiorentina femminile riacciuffa l’Inter in pieno recupero e si qualifica per la prossima Champions League

La Fiorentina femminile di mister De La Fuente può finalmente festeggiare: grazie al pareggio sul campo dell’Inter è ufficiale il ritorno in Champions League di categoria.

Decisivo il pareggio ottenuto all’ultimo secondo grazie a un gol su rigore di Veronica Boquete, che manda in estasi tutta la panchina viola. Il primo obiettivo è stato finalmente raggiunto, ma la stagione non termina certamente qui per le ragazze di De La Fuente. In attesa della fine del campionato, la Fiorentina femminile dovrà prepararsi per la finale di Coppa Italia, che si disputerà il 24 maggio a Cesena e che vedrà le Viola opposte alle neo campionesse d’Italia della Roma.

Qua sotto il post celebrativo sui social della Fiorentina.

