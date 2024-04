La finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Fiorentina si giocherà al “Manuzzi” di Cesena

Sarà il “Manuzzi” di Cesena a ospitare la finale di Coppa Italia Femminile fra la Roma e la Fiorentina in programma il 24 maggio alle ore 21:30 (con diretta su Rai 2). Lo ha annunciato la FIGC sui propri canali ufficiali. Una decisione che era nell’aria e per la quale si aspettava solo l’ufficialità della promozione in Serie B del club romagnolo che avrebbe così liberato lo stadio per quella data. Nei prossimi giorni verranno pubblicate tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti. Lo riporta TMW.

⚽️ La finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa si giocherà allo stadio «Dino Manuzzi» di C͟e͟s͟e͟n͟a͟ ️ ℹ️ Nei prossimi giorni verranno pubblicate tutte le informazioni utili sull’acquisto dei biglietti ️#CoppaItaliaFemminile Frecciarossa pic.twitter.com/CGPGosTWTx — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) April 18, 2024

DALBERT, CHE BRUTTA FINE: RIPARTE DALLA SERIE B BRASILIANA