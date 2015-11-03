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Notizie Coppa Italia Femminile Fiorentina

La finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Fiorentina si giocherà al "Manuzzi" di Cesena

18 aprile 2024 13:57

La Fiorentina femminile vince (1-0) semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Gioia al Viola Park

03 marzo 2024 18:23

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