La Fiorentina femminile vince (1-0) semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Gioia al Viola Park

La Fiorentina femminile domina e vince di misura (1-0) il primo round della semifinale di Coppa Italia contro le rivali della Juventus. Le ragazze del tecnico Viola Sebastian De La Fuente hanno messo in campo un’ottima prestazione contro le bianconere ed a decidere il match è stato il gol, siglato nel corso della ripresa, dalla solita Michela Catena. Nonostante la vittoria c’è qualche rammarico per la Fiorentina che poteva aumentare il passivo, sfruttando altre occasioni create nel match, in vista del ritorno in programma a Torino sabato prossimo.

BEHRAMI COMMENTA COSI’ LA DECISIONE DI MARCHETTI SULL’ESPULSIONE DI RICCI