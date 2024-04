Ricordate Dalbert? Alla Fiorentina ha fatto il titolare per un anno, ora è finito in Serie B brasiliana

Il terzino sinistro Dalbert riparte dalla Serie B brasiliana. Dopo 10 anni a giro per l’Europa, il giocatore brasiliano classe 1993 è finalmente tornato a giocare in patria, firmando un accordo con lo Sport Recife fino al termine della stagione. In Italia, Dalbert ha vestito le maglie di Inter, Fiorentina e Cagliari, non facendo impazzire in nessuna nelle tre avventure. La società nerazzurra aveva addirittura sborsato una cifra da capogiro, pagandolo ben 21 milioni al Nizza, con cui si era ben messo in mostra.

Nel 2019, Dalbert si è trasferito alla Fiorentina, nella trattativa che aveva portato l’attuale capitano viola Cristiano Biraghi a Milano, sponda nerazzurra. In quella stagione, Dalbert ha giocato ben 34 partite, collezionando oltre 2700 minuti in campo, 10 cartellini gialli, 1 rosso e ben 9 assist. Tuttavia, non è ricordato per aver brillato, tanto che a fine anno ha fatto immediatamente ritorno a Milano, prima di una breve parentesi in Francia con il Rennes. Al ritorno in Italia, il terzino brasiliano si è accasato al Cagliari, per poi tornare nuovamente all’Inter. Dopo un grave infortunio al crociato ed essersi svincolato dai nerazzurri, Dalbert è finalmente rientrato in patria, dove probabilmente terminerà la sua carriera. Lo riporta TMW.

