Arriva la seconda sconfitta stagionale per la Fiorentina Femminile, battuta per 3-0 dalla Juventus al Franchi. Al 37′ marcature aperte da Bonansea per la squadra bianconera. Al 77′ la doppietta siglata dall’attaccante della squadra di Torino. All’87’ poi partita chiusa da Cernoia.

