Vigilucci: “Rispetto ai maschi non ci manca niente. Tanti sacrifici ma il calcio femminile sta crescendo”

“Mettiamo la violenza in fuorigioco!” l’evento benefico a sostegno di Artemisia, associazione a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. Hanno preso parte all’iniziativa due calciatrici della Fiorentina Femminile, Valery Vigilucci e Martina Piemonte.

“Grazie alla Fiorentina facciamo ancora più pubblicità a quest’evento benefico – ha detto Valery Vigilucci a “D-Zone – Zona Dilettanti” – viviamo nel ventunesimo secolo ma ancora accadono questi episodi di violenza. Giocare contro i maschi? È sicuramente diverso, fisicamente sono più strutturati ma ogni tanto guardiamo soprattutto i portieri in allenamento. Sono più avanti di noi a livello calcistico, le donne hanno iniziato a giocare a pallone più tardi, cerchiamo ogni volta di scoprire cose nuove. In realtà non ci manca niente rispetto a loro. Quando ero piccola, avevo gli allenamenti alle 19.00 di sera, io sono di Volterra e mi portava mio babbo, tornavo a casa alle 23.00, delle volte mi addormentavo a scuola il giorno dopo. Il calcio femminile sta crescendo, sono quindi sacrifici quelli che abbiamo fatto che poi vengono ripagati”.

