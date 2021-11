CorSport, Dragowski pronto al rientro contro l’Empoli ma Terracciano lo tiene in panchina

La Fiorentina è pronta a tre rientri importanti, Quarta, Milenkovic e Gonzalez giocheranno dal 1′ contro l’Empoli. Italiano ha tempo fino a domani per decidere chi schierare in porta. Dragowski e Terracciano sono due ex. Drago sembra essere in recupero ma fra i pali potrebbe restare il portiere italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

