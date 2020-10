Guagni: “Bonetti-Atletico Madrid? Vicenda confusa, mi sarebbe piaciuto giocare con lei”

“Nel marzo 2019 giocammo Juventus-Fiorentina davanti a migliaia di persone all’Allianz Stadium – ha detto Alia Guagni, ex capitano della Fiorentina Femminile a Sky Sport -, non eravamo abituate a tutti quei tifosi. Vicenda Bonetti all’Atletico Madrid? Penso che sia stata una storia piuttosto confusa, di preciso non so come sia andata ma mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo con lei. Allo stesso tempo serve moltissimo alla Fiorentina. Alle ragazze viola dico che devono ritrovare la giusta serenità, il gruppo c’è, Cincotta le avrà caricate”.

