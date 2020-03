“Siamo un gruppo molto giovane, dei nuovi sono arrivati anche a gennaio, questo è un segno importante – ha detto Sottil a Sky Sport – , si vede un settore giovanile che lavora e che riesce a sfornare talenti fatti in casa. Si vede come la Fiorentina pensi al futuro, voglia giovani talentuosi forti da far divertire la piazza ed i tifosi. Firenze nel calcio femminile storicamente in Italia ha avuto un ruolo importante, da precursore. Quando da piccolino mi vedevo nel libro era motivo di orgoglio, lo facevo vedere ai miei familiari. A quell’età quando ti vedevi nei migliori Under era una bella soddisfazione”.