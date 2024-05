Commisso sulla Fiorentina femminile: “Felicissimi per questo splendido traguardo, dedichiamo questo risultato a Joe Barone”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è espresso attraverso i mezzi ufficiali del club dopo la partita pareggiata dalla squadra femminile della Fiorentina contro l’Inter, che ha garantito la qualificazione ai preliminari della UEFA Women’s Champions League:

“Io e mia moglie Catherine siamo felicissimi per questo splendido traguardo. Siamo appena arrivati questa mattina a Firenze e abbiamo ricevuto questo splendido regalo. Le ragazze hanno disputato sin dall’inizio un campionato eccezionale e, nonostante tutto quello che è accaduto, sono riuscite a portare a termine una stagione sopra le righe. Ringrazio tutti i nostri Dirigenti, Mister De La Fuente ed il suo staff e tutte le ragazze per la qualificazione raggiunta e sono certo che tutti insieme dedichiamo questo risultato a Joe Barone che ha sempre creduto nelle nostre ragazze, non facendo mai mancare il suo sostegno e quello di tutta la Fiorentina. Il Viola Park è stato importantissimo nel raggiungimento di questo traguardo perché ha permesso loro di lavorare con le strutture più all’avanguardia, equiparandole in tutto e per tutto a quelle maschili. Brave ragazze!! L’ Europa ci aspetta!”.

Cosmi a Radio Serie A sulle voci di Italiano al Torino e della partita di Conference