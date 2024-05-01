Cosmi: "Per Italiano andare al Torino non sarebbe un passo indietro, contro il Brugge non sarà semplice, servirà la miglior Fiorentina"

A parlato cosi Serse Cosmi sulle voci di mercato che avvicinano Vincenzo Italiano al Torino e sulla gara di giovedì sera contro il Club Brugge

Sulle speculazioni relative a un possibile trasferimento di Vincenzo Italiano dalla Fiorentina al Torino, ha parlato su Radio Serie A l'allenatore Serse Cosmi: "La storia del club granata è gloriosa e non inferiore a quella della Fiorentina. Cosa diversa è invece il blasone dovuto ai risultati degli ultimi anni, ma se togliamo Milan, Inter e Juventus il Torino non è secondo a nessuno per importanza in Serie A. Il Torino prima o poi tornerà a lottare per l'Europa, un po' come ha fatto il Bologna."

E sulla partita di Giovedì dice: "Fiorentina-Brugge? Ci andrei piano a dire che i viola sono favoriti, il cliente non è affatto agevole. Servirà la migliore Fiorentina, ma i segnali arrivati col Sassuolo sono incoraggianti."

Nico Gonzalez: "So di essere forte, la squadra mi fa sentire importante, non ho paura della pressione"

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