Nico Gonzalez: “So di essere forte e il gruppo mi fa sentire importante. Vivo di pressioni, sono serio”

Nico Gonzalez ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Club Brugge, queste le sue parole dalla sala stampa del Viola Park:

“Io non posso promettere nulla, la partita di domani è troppo importante per noi e per Firenze, per dimostrare che vogliamo fare le cose per bene, provare a fare un risultato positivo, che è molto importante in una gara di due tempi. Le mie esultanze sono per una persona, sono le emoticon di whatsapp, speriamo di poterla fare anche domani, sarebbe bello ma soprattutto poter fare una grande gara. Vivo per le pressioni, sono un giocatore importante per la squadra, me lo fanno sentire, non penso alle partite in cui le cose non sono andate bene ma guardo a quelle da giocare, le pressioni mi piacciono, io sono un ragazzo serio e sono consapevole di essere forte e tutti puntano su di me”

