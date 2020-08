Sabatino: “I miei gol per aiutare la Fiorentina a vincere. Da domani testa al derby..”

Daniela Sabatino, il bomber della Fiorentina Femminile, è intervenuta ai microfoni del media ufficiale al termine della vittoriosa gara di Napoli. Ecco le sue parole:

“Giocare qua coi partenopei non è semplice. Inoltre dopo lo svantaggio iniziale siamo state brave a seguire gli accorgimenti di Cincotta e ci siamo risollevate. 35 anni sembrano non pesarti? Stasera faceva caldo e gli ho sentiti eccome. Sono però felicissima di aver aiutato le mie compagne a vincere. Ora stacchiamo, da domani penseremo al Derby, che in quanto tale è molto sentito. Sarà bello rigiocare in casa, saremo motivate per vincere ancora.

