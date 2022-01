Altro colpo per la Fiorentina femminile, ufficiale la svedese Aronnson, arriva dal Linkopings

Ufficiale anche il terzo colpo di calciomercato per la Fiorentina Femminile, lo rende noto la società, che attraverso un comunicato ufficiale annuncia l’acquisto della svedese classe 97 Ronja Aronsson. Ecco l’annuncio:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice svedese Ronja Othilia Gunilla Aronsson. Nata il 20 Dicembre 1997, Ronja è un difensore e arriva dal Linkopings. Cresciuta calcisticamente nel Pitea dove ha giocato fino al 2019, ha vestito la maglia del Linkopings nel 2020 segnando una rete in 31 presenze. In Nazionale ha debuttato in U 17 e ha vinto un Campionato Europeo U19. La calciatrice giocherà per la Fiorentina fino al 30 Giugno 2022 con un’opzione per la stagione successiva.

