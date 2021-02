Sabatino, doppietta e qualificazione all’Europeo: “Il Franchi ci porta bene, chiederemo di giocarci sempre”

Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuta ai microfoni della RAI nel post partita fra Italia-Israele finita per 12-0, con doppietta di Sabatino, che permetterà all’Italia la partecipazione al prossimo Europeo. Ecco le sue parole:

“Sono molto stonata, meglio pensare al calcio che a Sanremo. Sono contenta di questa qualificazione che volevamo fortemente e ora faremo di tutto per fare bene in Inghilterra. Ci godiamo questo momento perché volevamo fortemente qualificarci direttamente per questa competizione. Ora dovrò cercare di mettere in difficoltà Milena, che conosco da anni, per la fase finale. Il Franchi? Ci porta sempre bene, chiederemo di giocare sempre qui“.

LEGGI ANCHE: