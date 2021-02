“La Fiorentina ha rifiutato 25 milioni dal West Ham per Milenkovic. In estate andrà in Premier”

Il noto esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano ha parlato nel suo podcast Here We Go di Milenkovic e della Fiorentina, queste le sue parole: “Per il difensore serbo la società viola ha rifiutato 25 milioni di euro, Commisso probabilmente ne voleva 40. Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e sicuramente andrà via in estate, probabilmente in Premier League, lo vuole anche il Manchester United”

“LA FIORENTINA VOLEVA PATO MA LA VOLONTA’ DEL CALCIATORE HA FATTO LA DIFFERENZA”