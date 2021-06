Ufficiale, Daniela Sabatino ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. “Ringrazio Commisso, qui mi sento importante”

Proseguirà ancora per un biennio il rapporto tra Daniela Sabatino e la Fiorentina. Conclusa la prima stagione in maglia gigliata con 22 reti in 32 gare ufficiali, la calciatrice abruzzese ha sposato il nuovo progetto viola, firmando il prolungamento fino al giugno 2023.

Questo il suo commento: “Vorrei ringraziare il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per la fiducia che mi hanno dimostrato. Ho deciso di rimanere a Firenze perché mi hanno fatto sentire importante, insieme vogliamo riscattare l’anno appena concluso e dimostrare che possiamo competere ad alti livelli. Il mio obiettivo è di far bene con la Fiorentina e guadagnare la maglia della Nazionale per gli Europei”.

