Ilaria Mauro: "Mercoledì col Franchi pieno per battere le inglesi. I quarti sarebbero traguardo storico"

L'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro ha parlato ai microfoni del Tg3 Regionale della Toscana a due giorni dalla gara di Champions League contro il Chelsea. Queste alcune sue parole allin...

L'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro ha parlato ai microfoni del Tg3 Regionale della Toscana a due giorni dalla gara di Champions League contro il Chelsea. Queste alcune sue parole allinterno dell'intervista: "Sarà una partita molto bella ed entusiasmante, fortuna nostra che giocheremo al Franchi. Sarà una nottata entusiasmante, sappiamo bene che con le inglesi è dura , perché sono una delle formazioni più forti d'Europa. Non scordiamoci che lo scorso anno sono arrivate in semifinale di Champions League. Raggiungere i quarti sarebbe un traguardo storico, ce lo auguriamo. Invito ai tifosi? Loro ci darebbero una grande mano, già in passato sono stati numerosi: speriamo di avere il Franchi pieno . Il mio rapporto con Firenze? Sento la maglia viola addosso ed apprezzo il tifo che fanno i fiorentini".