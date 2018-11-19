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Fiorentina Women's, domenica al Bozzi arriva la Juve. C'è la diretta tv. Info biglietti

Domenica prossima 25 Novembre, le ragazze di Cincotta affrontano allo stadio "Bozzi" la Juventus. La gara è valida per l'8° Giornata del girone d'andata di Serie A Femminile, con calcio di inizio alle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 19:30
Fiorentina Women's, domenica al Bozzi arriva la Juve. C'è la diretta tv. Info biglietti -
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Domenica prossima 25 Novembre, le ragazze di Cincotta affrontano allo stadio "Bozzi" la Juventus. La gara è valida per l'8° Giornata del girone d'andata di Serie A Femminile, con calcio di inizio alle ore 12.30, il tutto in diretta su Skysport. È il secondo scontro con le rivali in questa stagione, dopo il trionfo finale di Supercoppa Italiana vinta dalla viola 1-0 grazie alla rete di Ilaria Mauro che ha permesso alle gigliate di alzare il primo trofeo stagionale. Nella scorsa stagione a Firenze la Fiorentina vinse 2-1 grazie alla rete di Mauro e all'autogol di Salvai. I biglietti saranno acquistabili direttamente allo stadio Bozzi domenica mattina in prossimità del match.

Fonte: Violachannel

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