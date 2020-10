Abigail Kim, nuovo rinforzo in attacco “made in Usa” per la Fiorentina Femminile. Il comunicato

Per l’ Acf Fiorentina Femminile arriva un rinforzo in attacco. Si tratta della calciatrice statunitense Abigail Kim classe ’99 che arriva dagli Orlando Pride, squadra della serie maggiore USA, ed è membro della selezione nazionale Under 20. La giocatrice si sta già allenando al centro sportivo San Marcellino con le sue nuove compagne.

Il comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante statunitense Abigail Kim. Nata in Liberia, classe 1999, arriva da Vashon, Washington (USA). Ha intrapreso gli studi universitari alla University of California Berkeley dove ha giocato per i Calbears nelle ultime quattro stagioni per un totale di 18 goal e 10 assist.

Nel Gennaio 2020 è stata scelta dagli Orlando Pride nella “Serie A Statunitense” al terzo round del draft come scelta numero 26.

Abigail è membro della Nazionale USA U20 (con 6 goal e 24 presenze) e U18.

La calciatrice si sta già allenando con la squadra al Centro Sportivo di San Marcellino.

Welcome Abigail!”

