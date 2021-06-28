Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022
Giocare la mia quarta stagione con la Fiorentina significa molto per me
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2021 15:11
Arriva un annuncio ufficiale su Twitter per quanto riguarda l'Acf Fiorentina Femminile: la centrocampista tedesca Stephanie Breitner rinnova il suo contratto fino al 2022.
Le parole di Breitner: "Sono molto grata e ringrazio la società per la fiducia, mi sento a casa a Firenze. Giocare la mia quarta stagione con la Fiorentina significa molto per me".
Il tweet ufficiale:
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