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Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022

Giocare la mia quarta stagione con la Fiorentina significa molto per me

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2021 15:11
Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022 -
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Arriva un annuncio ufficiale su Twitter per quanto riguarda l'Acf Fiorentina Femminile: la centrocampista tedesca Stephanie Breitner rinnova il suo contratto fino al 2022.

Le parole di Breitner: "Sono molto grata e ringrazio la società per la fiducia, mi sento a casa a Firenze. Giocare la mia quarta stagione con la Fiorentina significa molto per me".

Il tweet ufficiale:

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