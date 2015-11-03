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Notizie Breitner Fiorentina

Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022

28 giugno 2021 15:11

Roma-Fiorentina Women's 2-2. Prima Breitner porta in vantaggio le viola poi Andressa trova il pareggio

26 gennaio 2020 20:24

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Sett. 26
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