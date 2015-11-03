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Notizie Breitner Fiorentina
Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022
28 giugno 2021 15:11
Roma-Fiorentina Women's 2-2. Prima Breitner porta in vantaggio le viola poi Andressa trova il pareggio
26 gennaio 2020 20:24
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