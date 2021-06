(FOTO): Italiano a Firenze dal Notaio, manca solo ufficialità della Fiorentina tra oggi e domani

Come riportato dalla giornalista del TGR Rai su twitter con questo scatto fotografico, Sara Meini, Vincenzo Italiano è uscito da uno studio notarile a Firenze per sbrigare le pratiche burocratiche di rito. Si attende dunque solo l’ufficialità da parte della Fiorentina per il suo passaggio in viola, che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Questo il tweet:

