Notizie Italiano Fiorentina Fiorentina

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Italiano: “Fiorentina ambiente top, ci toglieremo belle soddisfazioni. C’è voglia di rivalsa”

13 luglio 2021 22:04

TGR: Italiano radunerà la Fiorentina il 12 luglio. Hristov allo Spezia per i suoi 7 collaboratori

30 giugno 2021 18:32

Di Marzio” Italiano alla Fiorentina firmerà un biennale con opzione. 1mln allo Spezia”

28 giugno 2021 14:40

(FOTO): Italiano a Firenze dal Notaio, manca solo ufficialità della Fiorentina tra oggi e domani

28 giugno 2021 14:30

Pedullà: "Italiano alla Fiorentina con Ranieri e Saponara a Spezia per liberare lo staff. Domani decisivo"

27 giugno 2021 19:58

Italiano è viola dopo 86 partite allo Spezia ed una media di 1,37 punti. Il punto sul suo rendimento in bianconero

22 giugno 2021 15:07

TGR, si avvicina Italiano alla Fiorentina considerata occasione della vita. In settimana l'ok definitivo

22 giugno 2021 12:31

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