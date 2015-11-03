Notizie Italiano Fiorentina Fiorentina

Italiano: “Fiorentina ambiente top, ci toglieremo belle soddisfazioni. C’è voglia di rivalsa”
13 luglio 2021 22:04
TGR: Italiano radunerà la Fiorentina il 12 luglio. Hristov allo Spezia per i suoi 7 collaboratori
30 giugno 2021 18:32
Di Marzio” Italiano alla Fiorentina firmerà un biennale con opzione. 1mln allo Spezia”
28 giugno 2021 14:40
(FOTO): Italiano a Firenze dal Notaio, manca solo ufficialità della Fiorentina tra oggi e domani
28 giugno 2021 14:30
Pedullà: "Italiano alla Fiorentina con Ranieri e Saponara a Spezia per liberare lo staff. Domani decisivo"
27 giugno 2021 19:58
Italiano è viola dopo 86 partite allo Spezia ed una media di 1,37 punti. Il punto sul suo rendimento in bianconero
22 giugno 2021 15:07
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