TGR: Italiano radunerà la Fiorentina il 12 luglio. Hristov allo Spezia per i suoi 7 collaboratori

Secondo quanto riportato sul profilo Twitter di Sara Meini del TGR, Vincenzo Italiano radunerà la squadra il 12 luglio per poi partire il 17 alla volta di Moena. Allo Spezia andrà Hristov che libererà anche i 7 collaboratori del tecnico.

— Sara Meini (@SaraMeini) June 30, 2021