Pedullà: “Italiano alla Fiorentina con Ranieri e Saponara a Spezia per liberare lo staff. Domani decisivo”

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha aggiunto sul proprio sito dei dettagli dell’affare Italiano che sarà l’allenatore della Fiorentina, questo l’articolo:

Vincenzo Italiano è atterrato nel pomeriggio a Pisa, è stato a Firenze per incontrare i dirigenti viola, riunione terminata pochi minuti fa, in serata sarà a La Spezia. Entro domani la risoluzione verrà firmata, siamo entrati in una fase diversa rispetto al muro altissimo di qualche giorno fa.

I Platek, rientrati in Italia con qualche giorno di anticipo rispetto ai programmi proprio per sbrogliare la matassa, hanno aperto e soprattutto hanno intuito che non avrebbe senso trattenere Italiano malgrado un contratto. Meglio: anche se lo trattenessero, non ci sarebbero più i margini per andare avanti, i rapporti sono compromessi. Quindi, apertura e poi via libera. Una cosa sulla clausola: difficilmente la pagherà Italiano, altrimenti lo avrebbe già fatto. E’ un discorso tra club, non dimenticando che liberare Italiano è una cosa, mentre per liberare lo staff serve un altro passaggio. Quindi la Fiorentina può pagare la clausola e poi individuare un paio di contropartite per far quadrare tutto il discorso.

Sono stati proposti Saponara o Ranieri, invece nel discorso possono essere coinvolti un paio di giovani per le intese definitive. Italiano tornerà a La Spezia in serata, il lavoro di disgelo sta andando avanti, la Fiorentina lo aspetta. E dopo gli accordi, ci sarà la risoluzione.

