Di Marzio” Italiano alla Fiorentina firmerà un biennale con opzione. 1mln allo Spezia”

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito internet,

Vincenzo Italiano è ancora a Firenze. Dopo l’incontro con la dirigenza andato in scena nella giornata di ieri, questa mattina l’allenatore nato in Germania, accompagnato dai suoi agenti, si è intrattenuto in uno studio notarile in centro. Un passaggio importante per risolvere gli ultimi dettagli burocratici che precedono la firma del nuovo contratto con la Fiorentina. L’accordo è stato trovato con Italiano che verserà la clausola rescissoria di 1 milione (che la Fiorentina risarcirà), mentre per ‘liberare’ lo staff il club viola darà allo Spezia un giovane che sarà poi individuato.

(FOTO): Italiano a Firenze dal Notaio, manca solo ufficialità della Fiorentina tra oggi e domani