Effetto Viola Park: la primavera è in testa al campionato, la femminile seconda a meno uno dalla vetta

Momento d'oro in casa Fiorentina, non solo per i risultati della prima squadra maschile ma per i risultati di tutte le principali quadre della società viola, infatti incredibile ma vero la classifica...

Momento d'oro in casa Fiorentina, non solo per i risultati della prima squadra maschile ma per i risultati di tutte le principali quadre della società viola, infatti incredibile ma vero la classifica della Fiorentina maschile è più brutta rispetto a quella della primavera e della Fiorentina Women.

La primavera viola è infatti in testa al campionato primavera uno con 21 punti trascinata dalle prestazione del giovanissimo Caprini, la squadra di Galoppa tra le altre cose ha dovuto fare a meno per diverse partite di due pezzi importanti come Baroncelli e Rubino spesso aggregati in prima squadra vista anche la lunga squalifica di Baroncelli.

Anche la Fiorentina Femminile non se la passa male, le ragazze di De La Fuente occupano infatti la seconda piazza della classifica a -1 dalla Juventus grazie alla vittoria di ieri per 2-1 ai danni dell'Inter.

Uno dei motivi di questo momento è sicuramente il Viola Park che ha dotato Fiorentina primavera e femminile di strutture all'avanguardia soprattutto rispetto alla concorrenza. Inoltre l'essere tutti nello stesso centro sportivo permette non solo ai ragazzi della primavera di allenarsi spesso con la prima squadra e crescere, ma anche a Galloppa di vedere da vicino i ragazzi delle altre under viola e di aggregarli alla primavera.

Insomma dopo le prestazioni di Comuzzo, Kayode il Viola Park sta iniziando anche a pagare i dividendi per quanto riguarda le squadre giovanili e femminili che non avevano mai avuto a disposizione strutture simili.

JURIC SULLA SCONFITTA DI FIRENZE

https://www.labaroviola.com/juric-a-firenze-e-stato-un-disastro-oggi-abbiamo-fatto-benissimo-errori-da-giocatori-e-arbitro/275402/