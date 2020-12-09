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Jacobelli: "Evidente la mancanza del bomber. La Fiorentina è viva. Amrabat? Aspettiamo"

La Fiorentina sta passando un momento delicato, ne ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2020 15:20
Jacobelli: "Evidente la mancanza del bomber. La Fiorentina è viva. Amrabat? Aspettiamo" -
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Jacobelli: "Evidente la mancanza del bomber. La Fiorentina è viva. Amrabat? Aspettiamo"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:

"Non si può pensare che la Fiorentina cambi faccia in cosi poco tempo, ma la squadra con la reazione contro il Genoa ha dimostrato di essere viva. Bisogna fare il salti di qualità dal punto di vista del gioco, poi il miglioramente di Ribery verrà da se. Il campionato è molto equilibrato e la classifica molto corta, con una vittoria cambia tutto. La lacuna evidente a tutti è quella del centravanti, il rendimento di Vlahovic e Kouamè era preventivabile perchè giovani. Manca ancora tanto alla fine del campionato, 28 partite quindi c'è tempo. Amrabat? aspettiamo a giudicarlo, vediamo alla fine"

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