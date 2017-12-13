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Jacobelli: "Fiorentina e Samp saranno le mine vaganti del campionato, stasera si daranno battaglia"

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sampdoria e Fiorentina si daranno grandissima battaglia, questa sera come nel resto della stagione".Prosegue...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 12:34
Jacobelli: "Fiorentina e Samp saranno le mine vaganti del campionato, stasera si daranno battaglia" -
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Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sampdoria e Fiorentina si daranno grandissima battaglia, questa sera come nel resto della stagione".

Prosegue sempre su viola blucerchiati: "Sono due delle squadre più imprevedibili del nostro campionato: onoreranno al meglio la competizione e saranno delle mine vaganti in campionato".

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