Tuttosport: "Bello il gesto di Vlahovic che rincuora Venuti, nonostante i tanti cori razzisti ricevuti”
Tuttosport elogia il comportamento di Vlahovic che ha rincuorato Venuti nonostante i molti insulti ricevuti
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2022 13:42
Questo il pensiero del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli dopo Fiorentina-Juventus di Coppa Italia:
“La Juventus ha ottenuto la vittoria in modo fortunoso, senza 8-9 giocatori, è molto importante e mette in discesa la semifinale di ritorno. Bello il gesto di Vlahovic con Venuti a fine partita, il centravanti si è dimostrato molto maturo anche davanti ai tanti cori razzisti”.
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