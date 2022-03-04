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Tuttosport: "Bello il gesto di Vlahovic che rincuora Venuti, nonostante i tanti cori razzisti ricevuti”

Tuttosport elogia il comportamento di Vlahovic che ha rincuorato Venuti nonostante i molti insulti ricevuti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2022 13:42
Tuttosport: "Bello il gesto di Vlahovic che rincuora Venuti, nonostante i tanti cori razzisti ricevuti” -
Rassegna Stampa
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ROMA, 12/10/2015, INCONTRO NELLA SEDE DEL CdS PER FIRMARE LA PARTNERSHIP TRA FIGC E CORRIERE DELLO SPORT/TUTTOSPORT.NELLA FOTO : XAVIER JACOBELLI(Foto Bartoletti)

Questo il pensiero del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli dopo Fiorentina-Juventus di Coppa Italia:

“La Juventus ha ottenuto la vittoria in modo fortunoso, senza 8-9 giocatori, è molto importante e mette in discesa la semifinale di ritorno. Bello il gesto di Vlahovic con Venuti a fine partita, il centravanti si è dimostrato molto maturo anche davanti ai tanti cori razzisti”.

ANCHE IL DIRETTORE DI TUTTOJUVE CONTRO IL PUBBLICO FIORENTINO

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