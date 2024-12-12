Jacobelli: "Commisso ha riportato Firenze dove merita, non avergli fatto fare lo stadio è una follia"

Il noto giornalista ha parlato di Commisso e dei suoi investimenti per la Fiorentina sin da quando è arrivato

A NewsSuperscommesse.it è intervenuto il noto giornalista Xavier Jacobelli che ha parlato di Fiorentina: "La Fiorentina è una grandissima sorpresa ma in realtà il risultato che sta ottenendo è merito di un ottimo lavoro fatto nel mercato estivo perché ha preso due fenomeni come De Gea e Kean, il primo ha un'esperienza incredibile mentre il secondo non ha mai segnato così tanto. Inoltre, la vicenda di Bove ha unito tutti ancora di più."

Su Commisso: "Sta facendo un grande lavoro, ha preso la squadra spendendo tanto poi ha costruito il Viola Park e ha riportato Firenze dove merita. Avrebbe fatto pure lo stadio se glielo avessero permesso invece gli tocca giocare in uno stadio dimezzato per molto tempo, perdendo anche dei soldi."

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