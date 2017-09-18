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Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...

Xavier Jacobelli, direttore de Il Corriere dello Sport, è stato chiamato in causa di TMW Radio. Tanti gli argomenti trattati, fra cui anche la Fiorentina e la grande sfida ormai alle porte contro la J...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2017 14:27
Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus... -
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Xavier Jacobelli, direttore de Il Corriere dello Sport, è stato chiamato in causa di TMW Radio. Tanti gli argomenti trattati, fra cui anche la Fiorentina e la grande sfida ormai alle porte contro la Juventus. Ecco alcune delle parole del direttore: "La Viola ora è in crescita e mi aspetto una bella gara. A Pioli andava dato tempo e ora i frutti si stanno vedendo. Per la giovane squadra toscana, la gara con la Juve è il primo vero test della stagione".

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