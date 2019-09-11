Jacobelli: "Viola, serve solo una vittoria. Montella formerà un mix fra classe e gioventù.."

L'attuale direttore del quotidiano torinese Tuttosport , Xavier Jacobelli, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole in vista di Fiorentina-Juventus: "Quale migliore occasione p...

L'attuale direttore del quotidiano torinese Tuttosport , Xavier Jacobelli, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole in vista di Fiorentina-Juventus: "Quale migliore occasione per la Fiorentina per trovare nuova ninfa per la stagione? Certo sarà un'impresa, i viola sono un gruppo fortemente rivoluzionato. La falsa partenza di quest'anno poi costringe il tecnico Montella a fare risultato contro la Juventus"

Sui giovani della Fiorentina

"Montella è perfettamente consapevole e focalizzato sulla necessità creare un mi, da una parte la classe di Ribery con la linea verde della squadra. Ora, però, serve alla Fiorentina ritrovare il feeling con la vittoria visto che manca dal febbraio scorso".