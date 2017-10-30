Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."
Il celebre giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato brevemente quella che è stata Crotone-Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni riguardo lo scivolone dei Viola e non solo:...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 13:46
Il celebre giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato brevemente quella che è stata Crotone-Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni riguardo lo scivolone dei Viola e non solo: "Un passo falso per la crescita può capitare. È un incidente di percorso. Bene il Crotone, che ha voluto a tutti i costi la vittoria contro i viola: i 3 punti conquistati sono importantissimi per la lotta salvezza".