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Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."

Il celebre giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato brevemente quella che è stata Crotone-Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni riguardo lo scivolone dei Viola e non solo:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 13:46
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Il celebre giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato brevemente quella che è stata Crotone-Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni riguardo lo scivolone dei Viola e non solo: "Un passo falso per la crescita può capitare. È un incidente di percorso. Bene il Crotone, che ha voluto a tutti i costi la vittoria contro i viola: i 3 punti conquistati sono importantissimi per la lotta salvezza".

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