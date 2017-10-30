Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."

Il celebre giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato brevemente quella che è stata Crotone-Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni riguardo lo scivolone dei Viola e non solo:...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2017 13:46

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