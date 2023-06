Cm.com svela: “Fiorentina su Gnonto ma il Leeds spara, chiede 20 milioni. Concorrenza Milan”

Per Wilfried Gnonto sul mercato tornano a suonare le sirene della Serie A. L’anno scorso il Monza cercò di riportarlo in Italia, ma alla fine la spuntò il Leeds, che lo acquistò dallo Zurigo per 4,5 milioni di euro con un contratto fino a giugno 2027. In questa stagione ha raccolto 28 presenze in Inghilterra, segnando 4 gol e servendo altrettanti assist. Che non sono bastati per evitare alla squadra la retrocessione dalla Premier League, dopo la quale l’attaccante italiano vorrebbe andare via.

Milan e Fiorentina hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi. Il Leeds ha sparato una richiesta da 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva da entrambi i club italiani, che a queste condizioni non sono disposte a intavolare una trattativa. Diverso sarebbe il discorso se gli inglesi aprissero alla formula del prestito oppure abbassassero le pretese economiche. Sullo sfondo ci sono poi altre squadre straniere interessate al calciatore classe 2003 scuola Inter. Lo scrive Calciomercato.com.

